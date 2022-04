Les Délices Magiques Barbières Barbières Catégories d’évènement: 26300

Barbières

Les Délices Magiques Barbières, 10 mai 2022, Barbières. Les Délices Magiques Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande rue Barbières

2022-05-10 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-10 17:30:00 17:30:00 Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande rue

Barbières 26300 EUR Émerveillez vos sens, autour de cette journée thématique : alliant gastronomie et spectacle de grandes illusions, tout en profitant du cadre féérique des Ateliers Magiques de Dani Lary. Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande rue Barbières

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 26300, Barbières Autres Lieu Barbières Adresse Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande rue Ville Barbières lieuville Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 grande rue Barbières Departement 26300

Barbières Barbières 26300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbieres/

Les Délices Magiques Barbières 2022-05-10 was last modified: by Les Délices Magiques Barbières Barbières 10 mai 2022 26300 Barbières

Barbières 26300