Histoire et mémoire: l’espace public au cœur du débat Les Délices Genève, 7 mars 2024, Genève.

Histoire et mémoire: l’espace public au cœur du débat Jeudi 7 mars 2024, 18h30 Les Délices CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

Une fois réalisé le recensement dans l’espace public genevois des monuments et symboles qui font référence à des personnes ayant encouragé le racisme, l’esclavagisme ou le colonialisme, quelles initiatives mémorielles publiques et associatives imaginer pour faire face à cet héritage ?

Modération : Marie-Luce Desgrandchamps (UNIGE)

Gratuit, inscription obligatoire dès le 4 janvier 2024

Dans la limite des places disponibles

Inscrivez-vous!

Programme en partenariat avec la Haute école de musique, dont les étudiant·e·s vous offrent un accueil musical à 18h10

—————————————-

Si l’idéologie coloniale s’est développée durant le XIXe siècle dans de nombreux pays européens, elle fait face aujourd’hui à de sévères questionnements et légitimes remises en cause.

Entre restitutions du patrimoine présent dans les collections des musées, réflexions sur la toponymie urbaine, travaux sur le langage et la manière d’écrire, les sociétés actuelles lancent des débats sur la réception et l’interprétation de leurs passés.

Par l’entremise de ce cycle intitulé Genève coloniale? Mémoires et patrimoines, la Bibliothèque de Genève et la Maison de l’histoire de l’Université de Genève vous invitent au débat et à la réflexion.

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

Bibliothèque de Genève