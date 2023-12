Visites de la villa Les Délices – Maison de Voltaire Les Délices Genève Catégorie d’Évènement: Genève Visites de la villa Les Délices – Maison de Voltaire Les Délices Genève, 2 février 2024, Genève. Visites de la villa Les Délices – Maison de Voltaire Vendredi 2 février 2024, 12h15 Les Délices CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T12:15:00+01:00 – 2024-02-02T13:15:00+01:00

Fin : 2024-02-02T12:15:00+01:00 – 2024-02-02T13:15:00+01:00 Profitez de la visite thématique: « Voltaire, l’artisan des Lumières ».

C’est à 61 ans que Voltaire atterrit à Genève, investissant la Villa des Délices de 1755 à 1760. Il y produisit de nombreuses œuvres renommées, dont « Candide ». Cette visite propose une découverte de la vie du philosophe des Lumières, avec un accent sur son séjour dans la Cité de Calvin.

Gratuit, inscription obligatoire dès le 4 janvier 2024

Les Délices
Rue des Délices 25, 1203 Genève
+41 22 418 95 60
http://www.bge-geneve.ch
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

