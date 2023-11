Ces femmes qui guidaient Voltaire Les Délices Genève Catégorie d’Évènement: Genève Ces femmes qui guidaient Voltaire Les Délices Genève, 7 décembre 2023, Genève. Ces femmes qui guidaient Voltaire Jeudi 7 décembre, 18h00 Les Délices CHF 0.- Connaissez-vous Emilie du Châtelet, remarquable mathématicienne des Lumières? Ou Madame Denis, gestionnaire d’affaires? Qu’en est-il de Mlle Clairon, la plus grande actrice de son temps… Non ? Découvrez ces figures féminines proches de Voltaire, occultées par l’Histoire! Gratuit, visite en français, inscription obligatoire ici Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/connaitre-la-bibliotheque/sites/les-delices/visite/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Genève

Lieu
Les Délices

Adresse
Rue des Délices 25, 1203 Genève

Ville
Genève

