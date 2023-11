L’entrée des ombres Les Délices Genève, 1 décembre 2023, Genève.

L’entrée des ombres Vendredi 1 décembre, 19h00 Les Délices CHF 0.-

Une vieille dame meurt d’une crise cardiaque, devant son poste de télévision. Quelques minutes après, elle se retrouve… dans le salon de Voltaire. Or cette dame n’est autre que la conservatrice de la bibliothèque du célèbre écrivain, jadis rachetée par l’Impératrice Catherine II et installée depuis plus de deux cents ans à Saint-Pétersbourg. L’écrivain et sa bibliothécaire commencent à prendre le thé… lorsque survient, tout droit jaillie d’une trouée de lumière, une troupe infernale : c’est Le Kain, le célèbre acteur, qui prépare une tragédie de Voltaire avec la petite nièce de Corneille et la princesse Daschkova, amie de Catherine II.

Quand on sait que surgiront encore l’ombre de Christophe Paillard, philosophe spécialiste de Voltaire et celle de Paul Méfano, musicien contemporain auteur d’un opéra intitulé Micromégas, on se demande ce qui pourra bien se jouer, finalement, dans le salon de Voltaire…

Inscrivez-vous!

Auteur

Luc Jorand

Distribution

Voltaire – Frantz HELMER

Larissa Albina – Géraldine DANAT

Henri Louis Le Kain – Alois GREUTHIER

La Princesse Daschkova – Ninon CHARLES

Mademoiselle Corneille – Louise NOILHAC

Christophe Paillard – Jules LAGARDE

Paul Méfano – Victor DA ROCHA

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://spectacle-delices-1-12-2023.eventwise.ch/fr#/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:15:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T20:15:00+01:00

Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini