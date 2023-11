Fureur de lire: Infolipo Les Délices Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Fureur de lire: Infolipo Vendredi 24 novembre, 18h30 Les Délices CHF 0.-

Qu’est-ce que l’Infolipo:

Le nom d’infolipo est à l’origine l’acronyme d’informatique et littérature potentielle. Le groupe, fondé en 1987 par Ambroise Barras et Pascal Delhom, s’inscrit alors dans la lignée de l’Alamo, chapelle littéraire informatique émanant de l’Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo). Fondé à cette ère lointaine où les ordinateurs étaient encore tirés par les bœufs, infolipo s’est ingénié à tracer ses lignes en traverse des sillons de l’informatique trop commerciale ou trop scientifique. infolipo tente le rapprochement des technologies numériques avec la pensée floue de la littérature et de la création artistique: le dispositif informatique devrait ouvrir un champ esthétique inédit, où puissent se renouveler les expériences de création. infolipo est un atelier des Activités culturelles de l’Université de Genève.

Gratuit, sans inscription

Organisé par la Fureur de lire, festival littéraire 23–26 novembre 2023

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://fureurdelire.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T19:45:00+01:00

