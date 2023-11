Cet évènement est passé Collectif Infolipo Les Délices Genève Catégorie d’Évènement: Genève Collectif Infolipo Les Délices Genève, 24 novembre 2023, Genève. Collectif Infolipo Vendredi 24 novembre, 18h30 Les Délices Entrée libre Infolipo, arts et littérature numérique, exp(l)ose le livre, le texte, le mot sous toutes leurs coutures biblio/typo/cali/sono/kiné/digi-graphiques. Dans l’antre de Voltaire, quelques piécettes œuvrent à la (dé)construction de l’écrit: les lignes de pied comme des enjambements, les déliés pour délirer, les lettres en pâtures, les tracés en transe. Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 1203 Saint-Jean et Charmilles Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/e-lettronique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

