Les délices du Scamandre 3 et 4 juin visite gratuite, repas se renseigner des tarifs Animations : Visite de l'élevage de taureau (à pied ou en tracteur selon la météo). Visite de la faune et de la flore de la petite Camargue jusqu'à l'étang du Scamandre.

Restauration : Grillade de taureau et d’agneau, gardianne, socca, panisse, crêpe de riz bio, riz au lait… Les délices du Scamandre 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesdelicesduscamandre.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00
2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00
Saint-Gilles

