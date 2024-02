Les Délices du Jardin Bourian Dégagnac, jeudi 22 août 2024.

Les Délices du Jardin Bourian Dégagnac Lot

Venez pour la journée des délices du Jardin Bourian !

Un repas très attendu car les bénévoles mettent tout leur cœur pour étonner et régaler leurs convives. Et c’est un festival de couleurs, de saveurs… Une découverte surprenante pour la vue, le goût… un immense buffet de saveurs à l’ombre du préau de la salle des fêtes, puis la suite du repas servi à table…

Et aussi, randonnées programmées en partenariat avec l’association Ça Marche et visite guidée des jardins !

Rendez-vous au parking du plan d’eau

9h Randonnées de 5 et 10 km sur inscription au 06.72.51.38.26

9h30 Jeu de piste

10h Visite guidée du jardin

12h30 repas à la salle des fêtes de Dégagnac sur réservation au 05.65.41.53.21 (15€/p. 7€ <12 ans gratuit <7 ans) Renseignements au 06.18.34.96.34

