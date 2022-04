Les délices dina’Thouars Thouars, 20 mai 2022, Thouars.

Les délices dina’Thouars Thouars

2022-05-20 18:30:00 – 2022-05-20

Thouars Deux-Sèvres

EUR 19 Nous vous attendons nombreux pour cette 1ère édition où les maitres mots seront convivialité et bonne humeur. Dans une ambiance guinguette, un menu spécialement concocté pour cette occasion sera proposé par les délices des Halles : assiette océane, cuisses de canard confites, plateau de fromages et tartelette aux pommes. Une buvette sera également mise en place par deux viticulteurs locaux : Benoit Blet des Terres Blanches et François Martin du domaine des Martin. Une soirée animée par un DJ clôturera cette 1ère expérience.

Une délicieuse soirée en vue avec au programme un repas complet dans une ambiance guinguette et une soirée animée par un DJ pour clôturer cette journée. Moment convivial et bonne humeur garantie !

+33 5 16 89 93 05

Ville de Thouars

Thouars

