Les délices de l’Ursuia Ursuia Trail Hasparren, dimanche 7 avril 2024.

Les délices de l’Ursuia course et randonnée à pied.

Rando Pédestre ( 15 km ) – Départ 7h et 8h

Course D+ 1230m ( 21km ) – Départ 9h

Course D+ 500m ( 12 km ) – Départ 10h .

Début : 2024-04-07

Urcuray

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

