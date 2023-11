Rencontre avec des producteurs de petits fruits Les Délices de la Mielle Agnos, 7 novembre 2023, Agnos.

Agnos,Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec des producteurs de petits fruits.

L’association Civam organise, le mardi 7 novembre à, Agnos, une rencontre entre producteurs de petits fruits. La matinée sera consacrée à un échange pour faire le point sur la saison écoulée.

La seconde partie de la journée, ouverte au public, se déroulera en extérieur. À 15h30, ce sera l’occasion de se rendre sur la parcelle de 1,2 ha, achetée en 2022 par Laura Torres Escudero. Cette madrilène, résidant à Agnos, a plant& un verger constitué de fraisiers, framboisiers, mûriers, groseilliers, cassissiers et autres fruitiers. Laura commercialise, pendant la période estivale, sous la marque « Les Délices de la Mielle », dans différents points de vente sur Oloron et ses environs.

Le verger est situé rue de Lou Paris, à Agnos, à proximité du terrain d’aéromodélisme. Un fléchage sera mis en place pour la visite..

Les Délices de la Mielle Rue Lou Paris

Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting with berry growers.

On Tuesday November 7 in Agnos, the Civam association is organizing a meeting of berry growers. The morning will be devoted to an exchange of views on the past season.

The second part of the day, open to the public, will take place outdoors. At 3:30 pm, you’ll have the opportunity to visit the 1.2-hectare plot purchased in 2022 by Laura Torres Escudero. This Madrid-born resident of Agnos has planted& an orchard of strawberry, raspberry, mulberry, redcurrant, blackcurrant and other fruit trees. During the summer months, Laura sells her products under the brand name « Les Délices de la Mielle » in various outlets in and around Oloron.

The orchard is located rue de Lou Paris, in Agnos, near the model airfield. Signposting will be provided for the visit.

Reunión con los productores de bayas.

La asociación Civam organiza el martes 7 de noviembre en Agnos un encuentro de productores de bayas. La mañana se dedicará a un intercambio de puntos de vista sobre la pasada campaña.

La segunda parte de la jornada, abierta al público, tendrá lugar al aire libre. A las 15.30 horas, se podrá visitar la parcela de 1,2 hectáreas adquirida en 2022 por Laura Torres Escudero. Esta madrileña residente en Agnos ha plantado& un huerto de fresas, frambuesas, moras, grosellas, grosellas negras y otros frutales. Durante los meses de verano, Laura vende su fruta bajo la marca « Les Délices de la Mielle » en diversos puntos de venta de Oloron y sus alrededores.

El huerto está situado en la rue de Lou Paris, en Agnos, cerca del aeródromo modelo. Se proporcionará señalización a los visitantes.

Treffen mit Beerenobstbauern.

Der Verein Civam organisiert am Dienstag, den 7. November, in Agnos ein Treffen von Beerenobstbauern. Der Vormittag wird einem Austausch gewidmet sein, um die vergangene Saison Revue passieren zu lassen.

Der zweite Teil des Tages ist für die Öffentlichkeit zugänglich und findet im Freien statt. Um 15.30 Uhr bietet sich die Gelegenheit, die 1,2 ha große Parzelle zu besuchen, die 2022 von Laura Torres Escudero gekauft wurde. Die in Agnos lebende Madrilenin hat einen Obstgarten mit Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und anderen Obstbäumen angelegt. Laura verkauft während der Sommermonate unter der Marke « Les Délices de la Mielle » in verschiedenen Verkaufsstellen in Oloron und Umgebung.

Der Obstgarten befindet sich in der Rue de Lou Paris in Agnos, in der Nähe des Modellflugplatzes. Für den Besuch wird eine Beschilderung aufgestellt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn