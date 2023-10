Mon cancer du sein, j’en parle ! Et vous ? Les Délices de Judith Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Mon cancer du sein, j’en parle ! Et vous ? Les Délices de Judith Saint-Dizier, 18 octobre 2023, Saint-Dizier. Mon cancer du sein, j’en parle ! Et vous ? Mercredi 18 octobre, 19h00 Les Délices de Judith Entrée libre et gratuite Venez participez à un temps d’échanges et de rencontres avec des acteurs de la santé et du bien être à l’occasion d’Octobre Rose.

Rendez-vous aux Délices de Judith à19h.

Nous axons les échanges sur les retours d’expérience et la convivialité. Les Délices de Judith 9 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

