Les dégustations thématiques à La Cave de Jade Pornic, jeudi 4 juillet 2024.

Soirée Dégustation: Eveillez vos Sens !

Deux bonnes raisons de participer à nos soirées dégustation qui ont lieu un jeudi par mois

Un voyage gustatif inédit

Laissez-vous guider par nos cavistes experts à travers une sélection de vins, whiskies, rhums ou bières d’exception. Un soir = un thème!

Explorez des saveurs et des arômes uniques, et découvrez des accords surprenants.

Apprenez à décrypter les secrets de fabrication et les histoires qui se cachent derrière chaque bouteille.

Un moment de partage et de convivialité

Rencontrez d’autres amateurs de spiritueux et partagez votre passion dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Echangez vos impressions et vos connaissances autour d’un verre, et développez vos talents de dégustateur.

Profitez d’un moment unique pour tisser des liens et créer des souvenirs inoubliables.

N’attendez plus, réservez votre place dès maintenant ! Consultez la programmation des soirées en bas de page.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 19:30:00

fin : 2024-07-04 21:00:00

56 bd de Linz

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lacavedejade.fr

