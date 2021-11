LES DEGUSTATIONS GOURMANDES DE GIVRY Givry, 11 décembre 2021, Givry.

LES DEGUSTATIONS GOURMANDES DE GIVRY Bureau d’Information Touristique 13 Place de la Poste Givry

2021-12-11 – 2021-12-11 Bureau d’Information Touristique 13 Place de la Poste

Givry 71640 Givry

EUR 0 En partenariat avec l’Union des Commerçants et Artisans de Givry, l’Antenne touristique vous propose de découvrir les gourmandises de notre terroir (miel, bières, chocolats, vins…) un mini-marché rempli d’idées cadeaux où vous pourrez cajoler vos papilles et soutenir la production locale.

Et comme d’habitude, le Caveau Givry Vins présent dans les locaux de l’Antenne touristique vous proposera de déguster et acheter de nombreux vins de l’appellation Givry à prix producteur.

tourismegivry@achalon.com +33 3 85 44 43 36 https://achalon.com/

En partenariat avec l’Union des Commerçants et Artisans de Givry, l’Antenne touristique vous propose de découvrir les gourmandises de notre terroir (miel, bières, chocolats, vins…) un mini-marché rempli d’idées cadeaux où vous pourrez cajoler vos papilles et soutenir la production locale.

Et comme d’habitude, le Caveau Givry Vins présent dans les locaux de l’Antenne touristique vous proposera de déguster et acheter de nombreux vins de l’appellation Givry à prix producteur.

Bureau d’Information Touristique 13 Place de la Poste Givry

dernière mise à jour : 2021-10-29 par