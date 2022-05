LES DÉGUSTATIONS ESTIVALES DE LÉVÉJEAN Thézan-lès-Béziers Thézan-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

LES DÉGUSTATIONS ESTIVALES DE LÉVÉJEAN
Thézan-lès-Béziers
2022-06-08

Pendant tout l'été, le Domaine Lévéjean organise gratuitement chaque mercredi soir, une visite de sa cave suivie d'une dégustation de ses vins de cépages accompagnés de quelques amuses-bouches locaux. Une soirée pleine de partage et de convivialité qui se termine par un superbe coucher de soleil ! soirée gratuite, sur inscription, places limitées, parking gratuit.

contact@domainelevejean.com +33 4 99 47 86 11

