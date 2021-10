Les défis énergétiques Guingamp, 4 novembre 2021, Guingamp.

Les défis énergétiques 2021-11-04 – 2021-11-04 UCO 37 Rue du Maréchal Foch

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Le Rotary Club de Paimpol organise une conférence sur les défis énergétiques: Utopies et réalités au Cinébreiz de Paimpol. Le conférencier, Samuel Furfari, est professeur de géopolitique à l’université de Louvain, ancien Haut Fonctionnaire à la Communauté Européenne, spécialiste des énergies et du développement durable. Cette conférence sera l’occasion de rappeler quelques fondamentaux sur les différentes filières, leur coût respectif, leur impact environnemental. Il abordera également les choix stratégiques respectifs de l’Europe, les Etats Unis, la Russie et la Chine, les ressources disponibles et les solutions envisageables pour viser l’indépendance énergétique.

philippe.pichot3@gmail.com +33 6 27 27 09 07

Le Rotary Club de Paimpol organise une conférence sur les défis énergétiques: Utopies et réalités au Cinébreiz de Paimpol. Le conférencier, Samuel Furfari, est professeur de géopolitique à l’université de Louvain, ancien Haut Fonctionnaire à la Communauté Européenne, spécialiste des énergies et du développement durable. Cette conférence sera l’occasion de rappeler quelques fondamentaux sur les différentes filières, leur coût respectif, leur impact environnemental. Il abordera également les choix stratégiques respectifs de l’Europe, les Etats Unis, la Russie et la Chine, les ressources disponibles et les solutions envisageables pour viser l’indépendance énergétique.

dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol