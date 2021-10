Toulouse Quai des Savoirs Haute-Garonne, Toulouse Les défis du week-end ! Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les défis du week-end !

27 et 28 novembre à Quai des Savoirs

### **Quai des Petits** **27 et 28 novembre** Les médiateurs du Quai des Petits initieront les visiteurs à différents instruments de mesure scientifique. Anémomètre, boussole, balances et autres instruments seront au rendez-vous. ### **Plateau créatif** **Rendez-vous pour les défis maker du week-end !** **27 et 28 novembre : à 14h15 et 16h15, durée 1h30 À partir de 7 ans avec accompagnant** Venez donner vie à un simple morceau de tissu en le personnalisant avec des tampons réalisés à la découpe laser, puis transformez-le en pochette personnalisée avec une machine à coudre; Amusez-vous à créer une illusion d’optique sur le principe de l’hologramme; et défiez les lois de la gravité en créant une sculpture en équilibre. Découverte d’instruments de mesure et ateliers makers sur la thématique du textile vous sont proposés ce week-end. Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

2021-11-27 et 2021-11-28

