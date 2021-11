Les défis du Téléthon! Lesparre-Médoc, 4 décembre 2021, Lesparre-Médoc.

Les défis du Téléthon! Maison des sports 25 Route de Bordeaux Lesparre-Médoc

2021-12-04 – 2021-12-04 Maison des sports 25 Route de Bordeaux

Lesparre-Médoc Gironde

EUR Pour cette journée Téléthon, le SAM de Lesparre vous propose de relever de nombreux défis en famille ou entre amis et toujours dans la bonne humeur!

Du parcours ludique, en passant par la course en sac, les défis limbo et tatamis…

Mais aussi une sortie VTT de 12km ou 18km au départ de la Maison des sports, un tournoi de pétanque!

Restauration et buvette sur la plaine des sports!

Un baptême de plongée à la piscine de Pauillac (10h-12h et 14h-16h)

19h30 : repas campagnard à la Maison des Sports. Sur réservation. 7€ Kir royal offert, vin à la vente.

+33 5 56 41 81 99

sam lesparre

Maison des sports 25 Route de Bordeaux Lesparre-Médoc

