LES DÉFIS DU BOIS 3.0 Rue Gambetta Épinal, samedi 8 juin 2024.

LES DÉFIS DU BOIS 3.0 Rue Gambetta Épinal Vosges

les Défis du Bois construisent le monde de demain à Epinal.

Pour la vingtième édition l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) organise cette manifestation unique où seront érigées 9 structures à partir d’un thème tenu secret.

50 jeunes architectes, ingénieurs bois et compagnons du devoir y participeront.

Le chantier est ouvert au public. (restauration et animation sur place).Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-15 23:30:00

Rue Gambetta PARC DU COURS

Épinal 88000 Vosges Grand Est

