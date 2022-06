Les défis de l’étrange

Les défis de l’étrange, 29 octobre 2022, . Les défis de l’étrange

2022-10-29 – 2022-10-30 EUR Le château hanté ! La fin octobre est propice à tous les mystères. Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme. Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges et potions magique, rien ne vous sera épargné ! Hahaha. Maquillage, tatouage, concours de costumes, spectacle de magie avec David Silver. A partir de 6 ans. Animée par : Expression Event Mulhouse La fin octobre est propice à tous les mystères. Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme ! Le château hanté ! La fin octobre est propice à tous les mystères. Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme. Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges et potions magique, rien ne vous sera épargné ! Hahaha. Maquillage, tatouage, concours de costumes, spectacle de magie avec David Silver. A partir de 6 ans. Animée par : Expression Event Mulhouse dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville