Les défis de l’étrange Wintzenheim, 29 octobre 2022, Wintzenheim.

Les défis de l’étrange

Route des Cinq Chateaux Wintzenheim Haut-Rhin Château du Hohlandsbourg

2022-10-29 – 2022-10-30

Wintzenheim

Haut-Rhin

Wintzenheim

EUR Le château hanté !

La fin octobre est propice à tous les mystères. Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme.

Parcours d’énigmes : Monstres vivants, magie, festin fétide, sortilèges et potions magiques, dégustation de mets ragoûtants, quiz de la mort …, rien ne vous sera épargné ! Hahaha.

Maquillage, tatouage, concours de la photo la plus flippante et spectacle de magie et d’hypnose avec Steven.

Nouveauté ! La nuit de l’étrange : Lundi 31 octobre, de 19h à 22h

Le principe de la nuit de l’étrange est simple ! Amusez-vous à vous faire peur !

Aventurez-vous à la rencontre de nombreux personnages tous plus effrayants les uns que les autres. Au détour d’un chemin, d’un arbre, ils surgiront. Muni de plusieurs vies et de votre courage prêtez-vous au jeu des épreuves et ressuscitez d’entre les morts !

Déconseillé aux moins de 6 ans.

Animée par : Expression Event Mulhouse

Parcourez en famille les endroits insolites du château hanté de fantômes, relevez des défis et élucidez une énigme ! Maquillage, concours de photo la plus flippante et spectacle de magie.

+33 3 89 30 10 20

Wintzenheim

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Château du Hohlandsbourg