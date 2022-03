Les défis de l’agroécologie, Pierre Rabhi, de l’infusion à la diffusion Autre lieu, 22 mars 2022, Genève.

Les défis de l’agroécologie, Pierre Rabhi, de l’infusion à la diffusion

Autre lieu, le mardi 22 mars à 17:00

Soirée « hommage » à une personnalité emblématique de l’agroécologie: Pierre Rabhi, décédé en décembre dernier. Nos invités témoigneront de la manière dont il les a inspirés et amenés à passer à l’action. Suivi d’un débat avec le public; les jeunes étudiants de l’HEPIA et de Genève, où seront abordées les limites de cette inspiration pour la diffusion de l’agroécologie et d’autres pistes. Dès 17h: accueil et collation et extrait de film avec Pierre Rabhi 17h45: début du débat Avec : Sam Tokoro; formateur en agroécologie et coordinateur de l’Association pour une agriculture durable de Sanguié (Apad Sanguié) au Burkina Faso. Serge AMIGUET; directeur de Sol-Conseil, ingénieur horticole, spécialisé dans les domaines de la nature et de l’environnement. Philippe ROHNER; fondateur de la ferme et des Jardins de Mamajah, à Loëx (Bernex). Emmanuel LIERDEMAN; ingénieur agronome et écologue. Enseignant en écologie appliquée

CHF 0.-

Témoignages de praticiens inspirés dans leur soin à la terre par Pierre Rabhi en Suisse, en France et en Afrique de l’ouest.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T17:00:00 2022-03-22T21:00:00