Les défis de la laïcité à l’école Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 20 octobre 2021, Paris.

Conférence de Philippe Gaudin

La laïcité scolaire a au moins 3 formes : laïcité de la vie scolaire au sein de l’établissement (l’école, lieu de rencontre par excellence du service public et de la société civile connaît plusieurs régimes de la liberté d’expression), de l’enseignement (y a-t-il une manière laïque d’enseigner ?) et dans l’enseignement (quand aborde-t-on la laïcité dans les programmes ?). Si pour l’école laïque les années 1880 furent fondatrices du style de la troisième République, quels sont les défis de la laïcité à l’école aujourd’hui ?

Philippe Gaudin, agrégé de philosophie et docteur de l’EPHE (École pratique des hautes études) dans la mention « Religions et systèmes de pensée », a enseigné une vingtaine d’années la philosophie dans le secondaire, à l’Institut national des jeunes aveugles, en classes prépa HEC et en écoles supérieures de commerce. Actuellement membre du GSRL (groupe sociétés religions laïcités), laboratoire CNRS-EPHE, il est directeur de l’IESR (Institut européen en sciences des religions, qui a été créé au sein de l’EPHE) sur les faits religieux et la laïcité. La spécificité des missions de cet institut consiste à faire un pont entre le monde de la recherche et la société partout où le besoin d’une meilleure compréhension des faits religieux et de la laïcité se fait sentir.

