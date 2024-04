Les Défis de la Comté Tous à la Capitale Pontarlier, vendredi 19 juillet 2024.

Les Défis de la Comté seront une expérience originale inoubliable. Pourquoi ? 4 villages étape, 4 vendredis soirs avant le solstice d’été en afterwork, 4 parcours de 10 km en pleine nature accessibles à tous, des challenges sportifs individuels au parfum de Tour de France, des espaces de restauration rapide, de la convivialité, de la musique, du plaisir et des rires.

Mais aussi Challenge Collectif et courses Kids.

Avec le DSA Pontarlier et l’association commerce Pontarlier Centre Altitude.

Places limitées à 1000 participants. 15 15 EUR.

Début : 2024-07-19 20:00:00

fin : 2024-07-19 23:30:00

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@even-outdoor.com

