Les défis de la Boucle Besançon

Besançon Doubs Les Défis de la Boucle, un challenge regroupant quatre courses sur le 1er territoire labellisé au niveau national pour ses parcours permanents de trail ! Tous les mercredis soir, après le travail, venez courir sur 4 parcours d’environ 10km en pleine nature, à votre rythme, dans une ambiance conviviale et festive. – Mercredi 17 novembre 2021 à 19h30 à Châtillon-le-Duc

– Mercredi 24 novembre 2021 à 19h30 à Pelousey

– Mercredi 1er décembre 2021 à 19h30 à Dannemarie-sur-Crête

– Mercredi 8 décembre 2021 à 19h30 à Besançon Chamars

Ouverture du village à partir de 18h avec food-trucks, DJ, et animations…

