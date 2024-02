Les Déferlantes littéraires Decazeville, mercredi 28 février 2024.

– Tapis lecture la forêt

mercredi 28 février / médiathèque Aubin 10h

mercredi 13 mars / médiathèque Firmi 10h

D’histoires en histoires, partez à la rencontre de la forêt et de ses habitants.

sur réservation à partir de 1 an durée 20 mn

Outil prêté par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron.

– Spectacle les contes du Bernard l’ermite

mercredi 6 mars / médiathèque Viviez 10h30

mercredi 20 mars / médiathèque Cransac-Les-Thermes 10h30

Guille-mots de Troïl vous emmène au bord de l’océan vivre de belles aventures. Guidé par son ami Bernard l’ermite, Malo prendra la mer, vivra tempêtes, espoirs et déceptions. La magie guidera Malo et les hommes vers l’entraide et la sagesse.

tout public à partir de 5 ans durée 40 mn sur réservation

– Printemps des poètes rencontre avec Christian Viguié

Vendredi 8 mars

Médiathèque Decazeville 16h30

Christian Viguié est né à Decazeville en 1960. Très jeune, il a été touché par la pointe d’une plume. Il comprit alors que la poésie impliquait de ne pas perdre sa vie en vanités matérielles. Il a publié plusieurs recueils de poèmes.

Publié aux Éditions Rougerie, son recueil Damages a été récompensé par le célèbre Prix Mallarmé 2021.

en partenariat avec Les Nuits et les Jours de Querbes.

– Conférence Voyage en Aveyron à travers la bande dessinée

Samedi 9 mars

médiathèque Decazeville 15h

par Alain Soubrié et Philippe Sudres et la présence du dessinateur et scénariste de BD Jean-Christophe Vergne pour une séance dédicace

Depuis une trentaine d’années ils inventorient les albums de BD évoquant l’Aveyron. Lieux, personnages, objets emblématiques, gastronomie…De simples détails à certaines anecdotes étonnantes telle que celles découvertes dans 3 albums des aventures de Tintin, les participants pourront découvrir la riche représentation de notre département et de Decazeville dans l’univers du 9ème art.

public à partir de 14 ans durée 1h30

– Zistoires des conteuses contes traditionnels

Mercredi 13 mars

Médiathèque Firmi 16h

– Atelier fanzine par Léa Verlaguet

Samedi 16 mars

Médiathèque Decazeville de 10h à 12h

Crée ton petit livre sur le thème des animaux à partir d’une simple feuille A3. Viens dessiner et raconter ton histoire. Tu pourras repartir avec ton exemplaire en sortant de l’atelier !

Public enfants de 6 à 10 ans sur réservation

– Croc’livres

Samedi 16 mars

Médiathèque Decazeville 14h

Présentation de la nouvelle sélection pour le Prix des Lecteurs 2024

– Entre-sorts sous yourte Raconte & Moi compagnie Hors-Logerie

Samedi 23 mars

médiathèque Firmi 10h à 12h30 et 14h à 17h

Entre sorts sous yourte//Conte et découverte artistique autour d’albums jeunesse.

Le conte illustré se découvre, se regarde, s’écoute et s’imagine. Tous les sens en éveil devant une valse de mots, de sons et d’images. RaConte&Moi est une parenthèse artistique, une invitation à la découverte tout en histoire et en musique !

– Salon du Livre et des Auteurs Jeunesse

Samedi 23 mars

salle d’animation Firmi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Venez rencontrer les 6 auteurs invités cette année Magali Bardos, Vincent Guigue, Gilles Bachelet, Didier Dufresne, Michel Piquemal, Jean-Christophe Tixier.

Découvrez également l’exposition des élèves du Bassin.

Service culture de Decazeville Communauté, Médiathèques 05 65 43 75 25

en partenariat avec Firmi Initiatives, la ville de Firmi, Presse Bulle et l’Inspection académique EUR.

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

