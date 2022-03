LES DÉESSES DU SOLEIL A UNE TABLE AVEC PLAISIR À DIVATTE SUR LOIRE Divatte-sur-Loire, 19 mai 2022, Divatte-sur-Loire.

LES DÉESSES DU SOLEIL A UNE TABLE AVEC PLAISIR À DIVATTE SUR LOIRE Divatte-sur-Loire

2022-05-19 – 2022-05-19

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique Divatte-sur-Loire

EUR 22 Une Table avec Plaisir reçoit

Les déesses du soleil autour d’Une Table avec Plaisir///

Dans le cadre des JE u DIS “Plaisirs et Découverte, Mickael et Céline reçoivent les danseuses de l’association Kounouz du Loroux.///

Elles vous emmèneront au pays des Milles et une nuit///

Mickael vous propose un coucous royal ou un coucous végétarien///.

Places limitées sur réservations.

Une table avec plaisir reçoit Les Déesses du Soleil le jeudi 19 mai à Divatte sur Loire

+33 6 36 21 45 98 https://une-table-avec-plaisir.business.site/

Une Table avec Plaisir reçoit

Les déesses du soleil autour d’Une Table avec Plaisir///

Dans le cadre des JE u DIS “Plaisirs et Découverte, Mickael et Céline reçoivent les danseuses de l’association Kounouz du Loroux.///

Elles vous emmèneront au pays des Milles et une nuit///

Mickael vous propose un coucous royal ou un coucous végétarien///.

Places limitées sur réservations.

Divatte-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-22 par