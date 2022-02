Les Découvertes Lyriques de Criel sur Mer – 3ème édition Criel-sur-Mer, 16 juillet 2022, Criel-sur-Mer.

Les Découvertes Lyriques de Criel sur Mer – 3ème édition Rue de Chantereine Château de Chantereine Criel-sur-Mer

2022-07-16 – 2022-07-23 Rue de Chantereine Château de Chantereine

Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Stage d’étude de la voix de 7 jours (coaching chant et voix parlée, préparation au positionnement devant public et mise en scène pour le concert final) – ouvert à tous chanteurs lyriques du coin ou en vacances (professionnels et amateurs)

Seulement 12 participants – rotation des stagiaires dans les salles de répétition – Masque et pass sanitaire obligatoire – gel hydroalcoolique pour tous les intervenants- nettoyage des meubles et instruments utilisés – ouverture des fenêtres – lors du concert, jauge en fonction du Maire – masques obligatoires et gel hydroalcoolique à l’entrée(comme les 2 dernières éditions) – 420,00 € (Stagiaire actif) – 120€ (auditeur libre)

decouverteslyriquescsm@gmail.com +33 6 14 64 84 67

