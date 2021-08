Mayenne Mayenne Mayenne LES DÉCOUVERTES DU CPIE : RANDO’CLIM – SENTIER DE MAYENNE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

En ce début d'été, venez observer et noter l'apparition des fleurs et des feuilles des arbres du sentier Rando'Clim de Mayenne. Les sentiers rando'clim suivent le développement d'arbres pour témoigner de l'impact local du réchauffement climatique. RDV à 14h sur le parking du Collège Jules Ferry, rue Jules Renard, à Mayenne. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des chaussures de randonnée. GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement sont des initiateurs d'actions en faveur de l'environnement sur les territoires. +33 2 43 03 79 62 http://www.cpie-mayenne.org/

