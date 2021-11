LES DÉCOUVERTES DU CPIE : RANDO’CLIM – SENTIER DE MAYENNE Mayenne, 24 novembre 2021, Mayenne.

LES DÉCOUVERTES DU CPIE : RANDO’CLIM – SENTIER DE MAYENNE Mayenne

2021-11-24 – 2021-11-24

Mayenne 53100

Dans un contexte de changement climatique, nos arbres locaux peuvent s’adapter à ces perturbations, et il est important de préserver cette biodiversité arborée en favorisant les graines locales pour l’avenir de nos arbres ! Une animation de découverte autour :

-la reconnaissance des fruits et des graines de nos arbres et arbustes,

-les techniques pour conserver, planter et faire naître nos arbres de demain.

RDV à 14h sur le parking du Collège Jules Ferry, rue Jules Renard, à Mayenne. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des chaussures de randonnée.

GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement sont des initiateurs d’actions en faveur de l’environnement sur les territoires.

+33 2 43 03 79 62 http://www.cpie-mayenne.org/

Mayenne

