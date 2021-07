LES DÉCONTRACTÉS Sablé-sur-Sarthe, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sablé-sur-Sarthe.

LES DÉCONTRACTÉS 2021-07-08 24:00:00 – 2021-07-31

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

EUR Des propositions originales et gratuites

En happy hour, Les Décontractés s’invitent dans la ville de Sablé avec des propositions originales

et variées. Retrouvez-nous dans la cour de l’école Gilles Ménage pour un duo de danse avec le

Centre Chorégraphique de Caen et le spectacle clownesque du showman Mike Tiger. Pour du rire

aux éclats, rendez-vous dans le vieux Sablé avec les contre-visites guidées de la cie Joseph K mais

aussi place de la République avec le spectacle burlesque Queen-A-Man. Laissez-vous porter

par un voyage musical au coeur de la Méditerranée avec Sequenza 9.3 dans le Parc du Château.

Rejoignez-nous près du chantier du Pôle culturel pour le spectacle acrobatique Sous l’chantier,

la plage de la Cie En corps en l’air.

Des spectacles exceptionnels au tarif unique de 5 €

Les Décontractés investissent la Cour Gambetta pour des soirées chaleureuses. Place aux

musiques actuelles, au cirque et au rire ! Pour les petits et les grands, Le Sacre du Tympan

revisite plusieurs décennies de génériques de dessins animés avec Cartoons 2 alors que Sly

Johnson et son groupe viennent raconter l’histoire de la musique Hip-Hop. La chanteuse

Raphaële Lannadère, dit « L », fait entendre son dernier album Paysages aux ambiances

musicales rêveuses. Le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Bachar Mar-Khalifé

présente son univers musical indéfinissable, mêlant musique électronique, jazz et tradition

orientale. Le Cirque Entre nous présente, quant à lui, un spectacle rempli d’amitié, d’humour

et d’acrobaties vertigineuses ! L’humoriste Stan joue avec les mots et les personnages qu’il

incarne, dans un one-man-show décapant.

Une belle place pour le 7ème art !

Un ciné-concert, proposé par l’Ensemble Offrandes, ouvrira les festivités. L’homme à la caméra

de Dziga Vertov, un incontournable du cinéma muet, sera mis en musique avec des compositions

originales pour piano, violoncelle et électronique. En partenariat avec le Cinéma Confluences,

L’Entracte proposera également une programmation au plus près de l’actualité avec des séances

les jeudi 15, 22 et 29 juillet à 20h30.

Programmation détaillée sur notre site : www.lentracte-sablefr/les-decontractes/

Du 8 au 30 juillet, Les Décontractés s’installent à Sablé pour proposer une programmation conviviale et festive, à partager en famille, entre amis ou avec des collègues ! Cinéma, cirque, danse, théâtre et musique sont au programme de ces rendez-vous estivaux proposés par L’Entracte, scène convention

labilletterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 https://lentracte-sable.fr/les-decontractes/

Des propositions originales et gratuites

En happy hour, Les Décontractés s’invitent dans la ville de Sablé avec des propositions originales

et variées. Retrouvez-nous dans la cour de l’école Gilles Ménage pour un duo de danse avec le

Centre Chorégraphique de Caen et le spectacle clownesque du showman Mike Tiger. Pour du rire

aux éclats, rendez-vous dans le vieux Sablé avec les contre-visites guidées de la cie Joseph K mais

aussi place de la République avec le spectacle burlesque Queen-A-Man. Laissez-vous porter

par un voyage musical au coeur de la Méditerranée avec Sequenza 9.3 dans le Parc du Château.

Rejoignez-nous près du chantier du Pôle culturel pour le spectacle acrobatique Sous l’chantier,

la plage de la Cie En corps en l’air.

Des spectacles exceptionnels au tarif unique de 5 €

Les Décontractés investissent la Cour Gambetta pour des soirées chaleureuses. Place aux

musiques actuelles, au cirque et au rire ! Pour les petits et les grands, Le Sacre du Tympan

revisite plusieurs décennies de génériques de dessins animés avec Cartoons 2 alors que Sly

Johnson et son groupe viennent raconter l’histoire de la musique Hip-Hop. La chanteuse

Raphaële Lannadère, dit « L », fait entendre son dernier album Paysages aux ambiances

musicales rêveuses. Le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Bachar Mar-Khalifé

présente son univers musical indéfinissable, mêlant musique électronique, jazz et tradition

orientale. Le Cirque Entre nous présente, quant à lui, un spectacle rempli d’amitié, d’humour

et d’acrobaties vertigineuses ! L’humoriste Stan joue avec les mots et les personnages qu’il

incarne, dans un one-man-show décapant.

Une belle place pour le 7ème art !

Un ciné-concert, proposé par l’Ensemble Offrandes, ouvrira les festivités. L’homme à la caméra

de Dziga Vertov, un incontournable du cinéma muet, sera mis en musique avec des compositions

originales pour piano, violoncelle et électronique. En partenariat avec le Cinéma Confluences,

L’Entracte proposera également une programmation au plus près de l’actualité avec des séances

les jeudi 15, 22 et 29 juillet à 20h30.

Programmation détaillée sur notre site : www.lentracte-sablefr/les-decontractes/

dernière mise à jour : 2021-06-02 par