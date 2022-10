Les (dé)confinés Théâtre Darius Milhaud, 13 septembre 2022, Paris.

Les (dé)confinés est un retour sur le confinement à travers le parcours de quatre personnages en quête de réconciliation avec eux-mêmes et le monde… Une comédie actuelle et satirique mêlant théâtre, danse et musique.

Les (dé)confinés est un retour sur le confinement à travers le parcours de quatre personnages atypiques : Blanca, artiste de profession, alternant des périodes de création et de chômage apporte un regard nouveau sur l’enfermement et l’humain en temps de crise ; Thibault, le patron de café, trop habitué à ses clients se retrouve amputé de sa raison de vivre et s’empresse d’accueillir chaleureusement ses nouveaux clients ; enfin le couple au front, Johanna, l’infirmière prodige et Francesco, père célibataire en télétravail sont perdus dans un tourbillon de réflexions de tout ordre.

Des personnages dé-confinés, sont en attente d’un vrai discours de post-confinement pour s’autoriser le droit de revivre, comme avant la crise ou peut-être à peine plus différemment. Crise sanitaire ou crise de l’humain face à son environnement, les dé-confinés s’expriment au moyen de la musique, du chant et de la danse pour dire un état des lieux avant le retour à « la normale ».

