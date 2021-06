Les Déconfinades à la ferme #3 : Gérald Genty Ferme du Ruisseau, 5 août 2021-5 août 2021, Le Haillan.

Les Déconfinades à la ferme #3 : Gérald Genty

Ferme du Ruisseau, le jeudi 5 août à 20:00

**Gérald Genty** Connu pour le rire, larmes et émotion jamais loin, Gérald nous embarque pour un concert façon montagnes russes, totalement imprévisible mais toujours emballant. Les « Déconfinades à la ferme » sont nées l’été 2020 de la rencontre du maraîchage et de la musique par temps de pandémie. Il se trouve que les bureaux de Bordeaux Chanson et le point de vente de la Ferme du ruisseau sont voisins et sympathisent depuis plusieurs années. Leur envie commune de cultiver au Haillan du beau, du bon et du local ainsi que leur attachement fort à leur quartier les ont conduits à créer le concept « concert + légumes » dans la belle grange de Cécile. Cette formule simple, conviviale et respectueuse des contraintes sanitaires propose une soirée chanson à 10€ qui peut s’accompagner d’un généreux panier de légumes de saison à 10€ également. Réservations au 06 68 82 58 23 ou [contact@bordeaux-chanson.org](mailto:contact@bordeaux-chanson.org) Dans le cadre du programme « Cet été, prenez un grand bol d’air ! » : [https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html)

10€, Accessible PMR

Concert à la ferme

Ferme du Ruisseau 23 Avenue de la République, 33185 Le Haillan Le Haillan Les Cinq Chemins Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T22:00:00