Les déchets verts comme nouvelle ressource

Institut Municipal, le lundi 23 mai à 18:30

LABEL VERTe c’est la rencontre d’hommes et de femmes réunis par leur intérêt commun pour l’écologie depuis 2006. Et ce sont des actions concrètes pour préserver les ressources naturelles en démocratisant les techniques de gestion écologique de l’eau et de la matière organique, à travers toilettes sèches, compostage et paillage. Pour cet atelier, Éric Sabot vous propose de découvrir et échanger sur les bonnes pratiques de valorisation des déchets verts en milieu urbain. Prévoir une paire de gants de jardinage ! En partenariat avec Label Verte, la maison de l’environnement et l’Institut municipal.

Gratuit

Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature

Institut Municipal 9 rue du musée, Angers Angers Maine-et-Loire



2022-05-23T18:30:00 2022-05-23T20:00:00