Maison écocitoyenne, le mardi 23 novembre à 14:30

**À partir de 8 ans, sur inscription.** **Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Autopsier un déchet avec le Creaq : de sa fabrication à son recyclage (quand il est possible) quelles traces laisse-t-il derrière lui ? Et quelles solutions pour s’en passer ? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T16:30:00

