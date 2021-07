Saint-Brevin-les-Pins Ecole de la Pierre Attelée - St Brevin Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Les Décatalogués – L’Echelle de Laville Ecole de la Pierre Attelée – St Brevin Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Décatalogués – L'Echelle de Laville

Ecole de la Pierre Attelée – St Brevin, 12 juillet 2021

le lundi 12 juillet à 21:00

Êtes-vous plutôt crédule ou plutôt sceptique ? Assez influençable pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir et en faire l’expérience, vous devrez gravir collectivement l’échelle de Laville ! Inventeur de l’échelle de la crédulité humaine, le professeur Laville va tenter scientifiquement, au moyen de quelques mises en situation et grâce au concours maladroit d’un comparse légèrement dépassé, de vous faire prendre les messies pour des lanternes. Enfin, entre humour absurde et mentalisme involontaire, pas dit que ce soit aussi simple…

2021-07-12T21:00:00 2021-07-12T22:10:00

