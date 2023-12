Le Nouvel An 2024 chez Les Décantés Les Décantés Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le Nouvel An 2024 chez Les Décantés Les Décantés Bordeaux, 31 décembre 2023 17:00, Bordeaux. Le Nouvel An 2024 chez Les Décantés Dimanche 31 décembre, 18h00 Les Décantés Tarif : 130 €. Sur réservation. Pour fêter le Nouvel An comme il se doit, le Chef des Décantés vous a concocté un délicieux menu dégustation en 6 plats. De quoi assurer la transition vers 2024 tout en douceur et gourmandise. Infos pratiques Menu unique à 130€ avec Coupe de Champagne

DJ Set présent toute la soirée

Réservations obligatoires au 05 56 99 74 04 ou par mail reservation@lesdecantes.com

Important : 50% d'acompte seront demandés par chèque pour valider la réservation Les Décantés 45 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France

2023-12-31T18:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Détails Heure : 17:00 Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Code postal 33000 Lieu Les Décantés Adresse 45 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France

