LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) PRESENTE : LES DÉCAFÉINÉSLes 2 derniers amis du monde « Dans un monde surexcité où plus personne ne s’entend, les Décaféinés sont les deux derniers véritables amis.Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde !En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle…Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.Un nouveau spectacle co-écrit avec La Bajon et Vincent Leroy.Découverts chez Laurent Ruquier, Les Décaféinés cumulent plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux et sont passés dans « Les 30 duos comiques préférés des français » sur France 2. » Les Décaféinés Les Décaféinés EUR25.0 25.0 euros

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE 75004

