Les Décaféinés créent un nouveau spectacle (…et trouveront le titre avant la fin de l’année) Compagnie du Café-Théâtre, 8 juin 2022, Nantes. 2022-06-08 Représentations du 7 au 9 juin 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 7 au 9 juin 2022 à 20h30dans la grande salle Humour. Dans un monde surexcité où plus personne ne s’entend, les Décaféinés sont les deux derniers véritables amis. Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi. Auteur : Anne-Sophie Bajon, Rémi Deval, Vincent Leroy, Clément Parmentier. Artistes : Rémi Deval et Clément Parmentier Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

