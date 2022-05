Les Décaféinés

Les Décaféinés, 3 juin 2022, . Les Décaféinés

2022-06-03 – 2022-06-03 LES DÉCAFÉINÉS créent un NOUVEAU SPECTACLE et trouveront le titre avant la fin de l’année. Dans un monde surexcité où plus personne ne s’entend, les Décaféinés sont les deux derniers véritables amis. Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi. +33 9 83 87 40 32 https://www.royalcomedyclub.fr/evenements/les-decafeines/ dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville