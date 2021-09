Les débuts du tourisme dans le Cantal Espace Raymond Mil, 18 septembre 2021, Pleaux.

Le tourisme qui représente aujourd’hui quelques 15 % du PIB du Cantal n’est apparu que dans la 2e moitié du XIXe siècle. Il faut attendre l’arrivée du chemin de fer en 1868 avec la Compagnie d’Orléanspour voir arriver des touristes : riches bourgeois, poètes, botanistes et géologues qui fréquentent surtout Le Lioran et Vic-sur-Cère, bientôt rejoint par Chaudes-Aigues qui développent toutes deux leur thermalisme. Hôtels et casinos se construisent pour accueillir et distraire une clientèle aisée. On retrouvera nombre de documents rares, affiches, photographies très anciennes qui rendent compte de ce développement.

Entrée libre.

Documents rares, affiches, photographies et témoignages de l’apparition du tourisme dans le Cantal.

Espace Raymond Mil, Pleaux, Cantal



