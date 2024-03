Les débats MASQUES Journée de débats étudiants et tables rondes sur les enjeux environnementaux et sociétaux ENSIL-ENSCI Limoges, samedi 23 mars 2024.

L’ENSIL-ENSCI ouvre ses portes au public pour la 2ème édition des débats M.A.S.Q.U.E.S (Mes Arguments Sur les Questions Environnementales Et Sociétales)

Durant cette journée, les étudiants de l’IUT débattront sur divers sujets autour des défis environnementaux actuels. Ces échanges seront enrichis par les interventions de douze experts qui viendront alimenter et éclairer les discussions durant les tables rondes.

Organisée par les étudiants du projet Ecolo’GEA et Laetitia Pille, enseignante au sein du département GMP et chargée de mission TEDS, cette journée ludique de sensibilisation sur les enjeux environnementaux grandissants promet d’être un moment fort. L’objectif est simple sensibiliser, informer et mobiliser le maximum de personnes.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous

Détail du programme à retrouver sur le site(en lien)

Renseignement par téléphone ou mail (en lien) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

ENSIL-ENSCI 16 Rue Atlantis

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine iut-communication@unilim.fr

L’événement Les débats MASQUES Journée de débats étudiants et tables rondes sur les enjeux environnementaux et sociétaux Limoges a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Limoges Métropole