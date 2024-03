Les débats de l’Institut national d’histoire de l’art INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, jeudi 25 avril 2024.

Les débats de l’Institut national d’histoire de l’art Evénement 25 avril – 27 juin, les jeudis INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Début : 2024-04-25T18:30:00+02:00 – 2024-04-25T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-27T18:30:00+02:00 – 2024-06-27T19:30:00+02:00

Les débats de l’Institut national d’histoire de l’art

Alors que la société française fait face à de nombreuses crises et que les débats agitent l’espace public, comment l’histoire de l’art peut nous permettre de remettre en perspective les enjeux contemporains ? Tous les derniers jeudis du mois, l’INHA invite des historiennes et historiens de l’art à débattre en se donnant la liberté de la sélection des sujets au fil de l’eau pour coller à l’actualité la plus récente. Les questionnements autour de la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de la crise écologique, des enjeux des restitutions, des liens entre institutions culturelles et collectifs indépendants ou encore l’utilisation de notions comme celle de la « préférence nationale » seront tout autant de prismes pour aborder la manière dont l’histoire de l’art en tant que discipline peut répondre aux défis de la société actuelle.

Lucie Grandjean (INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France