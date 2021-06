La Turballe La Turballe 44420, La Turballe LES DÉBARQUÉS La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: 44420

La Turballe

LES DÉBARQUÉS La Turballe, 19 juin 2021-19 juin 2021, La Turballe. LES DÉBARQUÉS 2021-06-19 – 2021-06-19 Café épicerie bio du Plan B 12 place du marché

La Turballe 44420 Folk world music – Shanties contact@cafe-epicerie-leplanb.fr +33 9 72 66 30 12 https://cafe-epicerie-leplanb.fr/ Folk world music – Shanties dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 44420, La Turballe Étiquettes évènement : Autres Lieu La Turballe Adresse Café épicerie bio du Plan B 12 place du marché Ville La Turballe lieuville 47.34923#-2.51294