Les Deaflympics, Jeux Olympiques chez les Sourds depuis 1924 (toute une histoire !) Bibliothèque André Malraux Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Réservation conseillée en ligne à partir du 16 avril.

À la bibliothèque André Malraux, venez écouter Caroline Pelletier, directrice du Musée des Sourds sur son père Armand Pelletier, puis Didier Séguillon, maître de conférence, auteur du livre « Sportman silencieux » et échanger avec ces intervenants. De belles découvertes Olympiques !

2024 est une date doublement importante dans l’histoire des Jeux Olympiques chez les sourds. Elle marque à la fois la célébration du centenaire de la création du mouvement sportif silencieux international et le retour de l’autonomie du sport des sourds qui avait été inclus en 2008 dans le mouvement handisport et qui migre à nouveau dans le mouvement para-sportif français cette année.

Dans le cadre du mois parisien du handicap, la bibliothèque André Malraux vous propose une rencontre entre Caroline Pelletier et Didier Séguillon pour présenter les Jeux Olympiques chez les sourds.



Caroline Pelletier, directrice

du Musée de Louhans, issue d’une famille sourde, vous plongera dans l’histoire

de son père, Armand Pelletier, co-fondateur du musée avec Yves Delaporte. Il a

joué un rôle important pour les championnats internationaux de ski aux Arcs en 1973

et aux 9ème Jeux Olympiques d’hiver à Méribel en France en 1979. À travers des

projections, Caroline partagera avec nous des trésors de son musée, incluant

d’anciennes photos ainsi que les broches et médailles des Jeux

Olympiques.

Didier Séguillon, maître de conférence, auteur du livre Sportsman silencieux fera un exposé sur la communauté sourde et son combat pour accéder aux activités physiques et sportives, notamment en terme d’accessibilité. À travers la sociohistoire du sport silencieux, il abordera les représentations, les pratiques et les rapports entre Sourds et non-sourds, au sein de la communauté Sourde et dans la société entendante.

Une occasion de découvrir l’histoire du mouvement sportif Sourd peu exploré par les sciences

humaines et sociales. De belles découvertes en perspective !

Venez nombreux !

Deux interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement. La conférence aura lieu en salle Molière, au rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Réservation obligatoire à partir du 16 avril en suivant ce lien !

En lien avec cette conférence, découvrez notre exposition consacrée à la naissance du sport silencieux.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.billetweb.fr/les-deaflympics-jeux-olympiques-chez-les-sourds-depuis-1924-toute-une-histoire-lsf-fr

Bibliothèque André Malraux