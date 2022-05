Les Darwiche conteurs au Musée de Vieux-la-Romaine Musée de Vieux-la-Romaine, 18 juin 2022, Vieux.

Les Darwiche conteurs au Musée de Vieux-la-Romaine

Musée de Vieux-la-Romaine, le samedi 18 juin à 20:30

C’est l’histoire d’une famille amoureuse des contes. Sur scène, ils sont trois : le père, Jihad, et ses deux filles, Layla et Najoua. Mais la grand-mère n’est pas très loin. La grande conteuse de la famille, c’est elle. Sa maison de pierres blanches au Sud-Liban a toujours été ouverte aux gens du village comme à l’étranger de passage. Elle sentait bon le café et la cardamome. Au printemps, les voisins se rassemblaient sous le grenadier en fleurs pour écouter cette femme pétillante. Puisant à cette source originelle, la parole circule de l’un à l’autre, fluide, rythmée. Certains contes avancent à plusieurs voix, comme une danse où les mots s’enchevêtrent, se donnent la main. Puis le fil des histoires suit l’instinct amoureux. A travers les regards complices et la joie d’être ensemble, la filiation est toujours là. Comme un long conte à tiroirs qui cache d’autres contes encore, sur la liberté de choisir, sur l’amour et le partage. Un spectacle singulier où complicité et tradition résonnent à l’unisson. Intemporel ! Samedi 18 juin, 20h30 Réservation conseillée Dès 15h Le musée de Vieux-la-Romaine ouvrira ses portes pour fêter la clôture du Festival Ma parole et proposer des animations en collaboration avec les bibliothèques de la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon. Coin lecture, expositions, jeux en bois, Kamishibaïs… Les ateliers de Sophie : réalisation d’une fresque collective sur le thème des 1001 et nuits Lectures chuchotées : lectures de textes courts à destination des adultes Pique-nique au musée. Le Food truck Houmous sapiens (cuisine libanaise) stationnera au musée. Programme proposé par le Département du Calvados, le Musée de Vieux-la-Romaine et le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Gratuit – 1h30 – Réservation conseillée

En clôture du Festival Ma parole ! le Musée de Vieux-la-Romaine invite Jihad, Layla et Najoua Darwiche pour leur spectacle les Darwiche conteurs.

Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Vieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T20:30:00 2022-06-18T22:00:00