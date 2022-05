Les Darons de ST Q au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Les Darons de ST Q au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 3 juillet 2022, . Les Darons de ST Q au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

2022-07-03 11:30:00 – 2022-07-03 13:30:00 Les Darons débarquent sur la scène insolite du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer !

Auteurs, compositeurs, les Darons aiment les mots qui sonnent, les riffs qui accrochent et les mélo…

Un live qui va sonner Pub Rock!

Groupe musical des années lointaines, guinguette, musette. Accordéon, soprano et washboard Les Darons débarquent sur la scène insolite du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer !

Auteurs, compositeurs, les Darons aiment les mots qui sonnent, les riffs qui accrochent et les mélo…

Un live qui va sonner Pub Rock!

Groupe musical des années lointaines, guinguette, musette. Accordéon, soprano et washboard arnaud_all@yahoo.fr Les Darons débarquent sur la scène insolite du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer !

Auteurs, compositeurs, les Darons aiment les mots qui sonnent, les riffs qui accrochent et les mélo…

Un live qui va sonner Pub Rock!

Groupe musical des années lointaines, guinguette, musette. Accordéon, soprano et washboard LES DARONS DE ST Q dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville