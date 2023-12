Les danses indiennes d’hier à aujourd’hui Médiathèque Françoise Sagan Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Une conférence dansée de l’artiste Mahina Khanum

Le sous-continent indien est

riche d’une multitude de traditions dansées. Des danses sacrées aux danses de

cinéma, des cours royales du Rajasthan jusqu’aux nightclubs de Mumbai, cette

conférence dansée propose de mettre en relief les grandes dynamiques qui ont

traversé plusieurs siècles de

créativité artistique.

Les élèves des Conservatoires Hector Berlioz et Jean

Wiéner, et de l’Association Indian Arts Lab ponctueront cette présentation

de démonstrations chorégraphiques, avant de convier le public à s’essayer à

quelques pas de danse.

Mahina Khanum est danseuse, chorégraphe et professeure de danses indiennes. Elle est actuellement artiste en résidence au Conservatoire du

10ème Hector Berlioz et professeure au Conservatoire de Bobigny Jean Wiéner.

Elle a été formée en danse traditionnelle Odissi, après l’obtention d’une

bourse d’excellence décernée par le Gouvernement indien (Indian Council for

Cultural Relations). Elle est également diplômée en langues et littératures

indiennes auprès de l’Institut National des Langues et Civilisations orientales (INALCO, Paris).

Son travail s’articule autour de la promotion et de la transmission des arts

scéniques indiens et des danses du cinéma populaire, insistant sur l’héritage

philosophique et culturel que ces formes chorégraphiques véhiculent.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Mahina Khanum