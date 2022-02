Les danses baratinées Musée Ingres Montauban Catégories d’évènement: Montauban

le samedi 14 mai à Musée Ingres Un duo en quête d’inspiration verbale et corporelle. Il a tant à dire, elle a tant à danser. Ce sont les œuvres choisies par les spectateurs, qui vont leur servir de point de départ. Musée Ingres 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, Occitanie, France Montauban Tarn-et-Garonne

2022-05-14T20:10:00 2022-05-14T20:25:00;2022-05-14T20:25:00 2022-05-14T20:40:00;2022-05-14T20:40:00 2022-05-14T20:55:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:15:00;2022-05-14T22:15:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:45:00;2022-05-14T22:45:00 2022-05-14T23:00:00

